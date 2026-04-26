Почему закрыли сериал «Меня зовут Эрл»?

Короткий ответ: сериал убил конфликт между двумя студиями, а не плохие рейтинги.

«Меня зовут Эрл» выходил на канале NBC, но производила его другая компания — 20th Century Fox Television. Когда NBC захотел продлить шоу на 5-й сезон, студия потребовала пересмотреть финансовые условия и увеличить лицензионную плату. NBC две недели не отвечал. За это время Fox согласился на прежние условия — но было поздно: NBC уже отменил заказ. По словам актёра Итана Сапли (Рэнди), это была, по сути, нелепая ошибка коммуникации.

Самое обидное — 4-й сезон закончился надписью «To Be Continued…» и нераскрытым вопросом об отце Эрла-младшего. Создатель сериала Грег Гарсия позже рассказал, каким должен был быть финал: Эрл так и не завершил бы свой список, но встретил бы человека, который сам составил подобный список — и узнал, что этот человек вдохновился чьим-то ещё списком, а тот — ещё чьим-то. Эрл понял бы, что запустил цепную реакцию добрых дел и выпустил в мир больше хорошего, чем плохого. После чего порвал бы свой список и ушёл свободным человеком.

Маленькое утешение: в следующем сериале Гарсии «Воспитывая Хоуп» мелькает новостной сюжет о том, что некий мужчина из округа Кэмден наконец-то закончил свой список. Так что хотя бы таким образом создатель поставил точку.