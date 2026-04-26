Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему закрыли сериал «Меня зовут Эрл»?

Почему закрыли сериал «Меня зовут Эрл»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Короткий ответ: сериал убил конфликт между двумя студиями, а не плохие рейтинги.

«Меня зовут Эрл» выходил на канале NBC, но производила его другая компания — 20th Century Fox Television. Когда NBC захотел продлить шоу на 5-й сезон, студия потребовала пересмотреть финансовые условия и увеличить лицензионную плату. NBC две недели не отвечал. За это время Fox согласился на прежние условия — но было поздно: NBC уже отменил заказ. По словам актёра Итана Сапли (Рэнди), это была, по сути, нелепая ошибка коммуникации.

Самое обидное — 4-й сезон закончился надписью «To Be Continued…» и нераскрытым вопросом об отце Эрла-младшего. Создатель сериала Грег Гарсия позже рассказал, каким должен был быть финал: Эрл так и не завершил бы свой список, но встретил бы человека, который сам составил подобный список — и узнал, что этот человек вдохновился чьим-то ещё списком, а тот — ещё чьим-то. Эрл понял бы, что запустил цепную реакцию добрых дел и выпустил в мир больше хорошего, чем плохого. После чего порвал бы свой список и ушёл свободным человеком.

Маленькое утешение: в следующем сериале Гарсии «Воспитывая Хоуп» мелькает новостной сюжет о том, что некий мужчина из округа Кэмден наконец-то закончил свой список. Так что хотя бы таким образом создатель поставил точку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Меня зовут Эрл
Меня зовут Эрл комедия
2005, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше