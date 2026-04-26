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Почему закрыли сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Сериал закрыли после 4-го сезона (всего 36 серий), и виноват в этом не столько рейтинг, сколько пандемия COVID-19 и внутренняя политика Netflix.

В июле 2020 года Netflix массово отменял проекты, производство которых было остановлено из-за карантинных ограничений. «Сабрина» попала под эту волну вместе с несколькими другими сериалами, включая «Общество» и «Блеск». Актёр Росс Линч позже рассказал, что на 5-й сезон уже были расписаны как минимум 10 новых эпизодов, но до съёмок дело так и не дошло.

Ещё одна причина — Netflix вообще редко продлевает свои проекты дальше 2–3 сезонов. После определённого количества эпизодов контракты с актёрами и съёмочной группой становятся дороже, и платформе проще запустить что-то новое, чем вкладываться в продолжение. «Сабрина» к моменту закрытия набрала как раз 36 серий — для Netflix это уже «зрелый» проект.

Шоураннер Роберто Агирре-Сакаса рассказал, что в 5-м сезоне планировался кроссовер с «Ривердейлом» — масштабная «Война ведьм». В итоге этот кроссовер всё же состоялся, но не в виде отдельного сезона, а в паре эпизодов 6-го сезона «Ривердейла», где Кирнан Шипка вернулась к роли Сабрины. Кроме того, история продолжилась в комиксе «The Occult World of Sabrina». Так что, если сериала вам оказалось мало, можно почитать продолжение в графическом формате.

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Леденящие душу приключения Сабрины
Леденящие душу приключения Сабрины драма, фэнтези, мистика
2018, США
7.0
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