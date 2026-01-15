Почему закрыли сериал «Глаза Черного моря»?

«Глаза Черного моря» — турецкий драматический сериал, премьера которого состоялась 2 сентября 2025 года.
Сериал был закрыт турецкой телекомпанией ATV в конце 2025 года из-за низких рейтингов и производственных трудностей, что стало неожиданностью для съемочной группы, а режиссер и фанаты выразили недовольство таким неожиданным завершением, несмотря на то, что сериал только стартовал. Решение о закрытии было объявлено прямо во время трансляции, что вызвало шок у всех участников, и съемочную группу не предупредили заранее.
В центре сюжета — выросший на берегу моря Азил, ставший капитаном корабля. Его судьбу кардинально изменила встреча с девушкой Гюнеш, которой он однажды помог. Вскоре выясняется, что Азил является наследником зажиточной династии Масари. У него также есть брат, который становится его заклятым врагом.
