Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему закрыли сериал «Глаза Черного моря»?

Почему закрыли сериал «Глаза Черного моря»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 января 2026 Дата обновления ответа: 15 января 2026

«Глаза Черного моря» — турецкий драматический сериал, премьера которого состоялась 2 сентября 2025 года.

Почему сериал был закрыт?

Сериал был закрыт турецкой телекомпанией ATV в конце 2025 года из-за низких рейтингов и производственных трудностей, что стало неожиданностью для съемочной группы, а режиссер и фанаты выразили недовольство таким неожиданным завершением, несмотря на то, что сериал только стартовал. Решение о закрытии было объявлено прямо во время трансляции, что вызвало шок у всех участников, и съемочную группу не предупредили заранее.

О чем сериал

В центре сюжета — выросший на берегу моря Азил, ставший капитаном корабля. Его судьбу кардинально изменила встреча с девушкой Гюнеш, которой он однажды помог. Вскоре выясняется, что Азил является наследником зажиточной династии Масари. У него также есть брат, который становится его заклятым врагом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Глаза Черного моря
Глаза Черного моря драма, семейный, мелодрама
2025, Турция
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
«Берегись автомобиля» – и неправильных ответов: слабо вспомнить, кем работал Деточкин и эти 6 героев советского кино?
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше