Наш ответ:

«Букины 2» – продолжение комедийного сериала, который является спин-оффом культового ситкома «Счастливы вместе».

Синопсис гласит:

Гена и Даша, наконец освободившиеся от забот о детях, собираются насладиться спокойной жизнью вдвоём. Но идиллия рушится, когда Рома и Света неожиданно приезжают к ним вместе со своими семьями и шумной детворой. Ситуацию усугубляют новые соседи, которые вовсе не рады такому бурному соседству.

Почему во 2 сезоне «Букиных» нет Светы

В сериале «Счастливы вместе» старшая дочь Света показана легкомысленной девушкой, живущей только романами и весельем. В 2024 году Дарья Сагалова с энтузиазмом вернулась к этой роли, однако уже спустя год призналась, что больше не может играть такой образ.

По её словам, сценаристы прописали Свету слишком несерьёзной, а ей, как матери троих детей, важно, какой пример она подаёт. «У меня растут дочери, и я не хочу, чтобы они видели маму в неподобающем амплуа», – отметила актриса. Сагалова замужем за бизнесменом Константином Масленниковым с 2011 года, в семье подрастают дочери Елизавета, Стефания и Милана. Подобные причины нередко становятся поводом отказаться от ролей и у других актрис, в том числе из Голливуда.