Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему во 2 сезоне "Букиных" нет Светы?

Почему во 2 сезоне "Букиных" нет Светы?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Букины 2» – продолжение комедийного сериала, который является спин-оффом культового ситкома «Счастливы вместе».

Синопсис гласит:

Гена и Даша, наконец освободившиеся от забот о детях, собираются насладиться спокойной жизнью вдвоём. Но идиллия рушится, когда Рома и Света неожиданно приезжают к ним вместе со своими семьями и шумной детворой. Ситуацию усугубляют новые соседи, которые вовсе не рады такому бурному соседству.

Почему во 2 сезоне «Букиных» нет Светы

В сериале «Счастливы вместе» старшая дочь Света показана легкомысленной девушкой, живущей только романами и весельем. В 2024 году Дарья Сагалова с энтузиазмом вернулась к этой роли, однако уже спустя год призналась, что больше не может играть такой образ.

По её словам, сценаристы прописали Свету слишком несерьёзной, а ей, как матери троих детей, важно, какой пример она подаёт. «У меня растут дочери, и я не хочу, чтобы они видели маму в неподобающем амплуа», – отметила актриса. Сагалова замужем за бизнесменом Константином Масленниковым с 2011 года, в семье подрастают дочери Елизавета, Стефания и Милана. Подобные причины нередко становятся поводом отказаться от ролей и у других актрис, в том числе из Голливуда.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Букины
Букины комедия
2023, Россия
7.0
Счастливы вместе
Счастливы вместе комедия
2006, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше