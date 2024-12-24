Почему в сериале "Плевако" его зовут Николай?

Сериал «Плевако» не является точной биографией, а снят по мотивам истории жизни российского адвоката. Именно поэтому героя зовут Николай Фёдорович Плевако, а не Фёдор Никифорович Плевако.
«Плевако» — исторический сериал о выдающемся адвокате конца XIX века. Действие разворачивается в Российской империи, где юрист защищает людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Каждое дело, за которое берется Плевако, становится вызовом: от убийств до громких имущественных споров. Его талант, риторика и способность проникать в суть человеческой природы делают из каждого судебного процесса настоящее зрелище. В центре сюжета — не только профессиональная деятельность героя, но и его личная жизнь, отражающая эпоху перемен и моральных дилемм.
Авторизация по e-mail