Почему ушла Шарона из сериала «Дефективный детектив»?

Шарона Флеминг, которую играла Битти Шрэм, была рядом с Монком с самого начала. Она — медсестра, помощница и, по сути, единственный человек, который помог ему выйти из многолетней затворнической жизни после гибели жены. Вместе они раскрывали дела, спорили, ссорились и оставались неразлучной парой на экране три сезона подряд.

А потом, в середине третьего сезона, Шарона просто исчезла. По сюжету её уход объяснили тем, что она решила вернуться в Нью-Джерси и снова выйти замуж за бывшего мужа. Но настоящие причины были за кадром.

В 2004 году на съёмочной площадке шли перезаключения контрактов. Повышения зарплат попросили трое актёров — Битти Шрэм, Тед Левин (капитан Стоттлмайер) и Джейсон Грэй-Стэнфорд (лейтенант Дишер). Левин и Грэй-Стэнфорд остались в сериале, а вот с Шрэм договориться не удалось. Канал USA Network заявил, что это «творческое решение» — мол, сериал пошёл в другом направлении. Но по сути это был финансовый спор, который так и не разрешился.

На место Шароны пришла Натали Тигер (Трэйлор Ховард) — совершенно другой по характеру персонаж. Если Шарона была резкой и прямолинейной, называла Монка просто «Эдриан» и не стеснялась указывать ему на его причуды, то Натали была мягче, терпеливее и обращалась к нему исключительно «мистер Монк». Замена прижилась, и сериал продержался ещё пять сезонов.

Шарона всё-таки вернулась — в одном эпизоде финального восьмого сезона. Тони Шалуб тогда сказал, что лучшего способа завершить сериал, чем вернуть Шарону, было не придумать. По словам Шрэм, на площадке всё ощущалось так, будто она никуда и не уходила.