Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему ушла Даша в сериале «Папины дочки. Новые»?

Почему ушла Даша в сериале «Папины дочки. Новые»?

Олег Скрынько 29 июля 2025 Дата обновления: 29 июля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» — российский ситком, который является перезапуском и продолжением оригинальных «Папиных дочек» (2007–2013). По сюжету Даша бросила Веника, так что он вынужден самостоятельно воспитывать нескольких дочерей. Помогают ему тесть, сестры Даши и другие знакомые персонажи. Что же побудило Дашу уйти из семьи? Напомним, что она внезапно исчезла, оставив прощальное письмо и обручальное кольцо — так же некогда поступила ее собственная мать. Дело в том, что семейная жизнь начала угнетать Дашу. Она чувствовала, что теряет индивидуальность и лишается свободы. Впрочем, в предстоящем четвертом сезоне Даша вернется в сюжет на постоянной основе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше