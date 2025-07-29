Почему ушла Даша в сериале «Папины дочки. Новые»?

Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» — российский ситком, который является перезапуском и продолжением оригинальных «Папиных дочек» (2007–2013). По сюжету Даша бросила Веника, так что он вынужден самостоятельно воспитывать нескольких дочерей. Помогают ему тесть, сестры Даши и другие знакомые персонажи. Что же побудило Дашу уйти из семьи? Напомним, что она внезапно исчезла, оставив прощальное письмо и обручальное кольцо — так же некогда поступила ее собственная мать. Дело в том, что семейная жизнь начала угнетать Дашу. Она чувствовала, что теряет индивидуальность и лишается свободы. Впрочем, в предстоящем четвертом сезоне Даша вернется в сюжет на постоянной основе.