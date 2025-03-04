Меню
Почему ушла Алев из сериала «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 4 марта 2025 Дата обновления: 4 марта 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В настоящее время выходят эпизоды третьего сезона. На протяжении первых двух сезонов одной из ключевых героинь была организатор свадеб Алев в исполнении Мюжде Узман. В итоге было решено вывести ее из сюжета, так что Алев умирает во время родов. Во время работы над «Клюквенный щербет» Узман в соцсетях сетовала, что ее настигло эмоциональное выгорание. Однако затем выяснилось, что актриса согласилась сняться в сериале «Любовь, брак, развод». Изначально продюсеры «Клюквенного щербета» собирались элегантно попрощаться с Алев, оставив ей возможность в случае чего вернуться, но из-за лукавства Узман в итоге попросту «убили» ее героиню.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
