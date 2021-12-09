Почему ушел из «Сватов» актер Анатолий Васильев, сыгравший Анатольича?

Анатолий Васильев покинул проект из-за творческих разногласий с создателями. По словам актера, сниматься в первом сезоне было комфортно и интересно – режиссер Юрий Морозов снимал «Сватов» не просто как ситком для развлечения и позволял артистам экспериментировать, усложнять характеры персонажей. Васильев считает, что после ухода Морозова юмор в «Сватах» стал более плоским, а сюжет потерял глубину. «Мы уже не имели права делать из сериала кино, художественное даже, может быть», – поделился с журналистами актер. После ухода Анатолия Васильева из проекта в Сети и в СМИ появились сообщения о его конфликте с Федором Добронравовым.
Однако в интервью Федор опроверг эти слухи.
