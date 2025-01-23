Почему убрали Ниляй из сериала «Клюквенный щербет»?

Меню
Олег Скрынько 23 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий драматический сериал. В конце 2024 года вышел эпизод, в котором случился большой пожар. Пострадали многие герои, так что их судьба оказалась в подвешенном состоянии. Так, Ниляй, получив серьезные травмы, оказалась в больнице. После выяснилось, что она, возможно, умерла. Многие зрители не могли поверить в такое развитие событий. Однако в 84 серии стало известно, что Ниляй выжила. С ней случилась клиническая смерть, но врачи вернули ее к жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
