Почему у «Игры в кальмара» нет русской озвучки?

Наш ответ:

Дорама «Игра в кальмара», премьера которой состоялась в сентябре 2021 года, стала одним из самых популярных проектов Netflix за последнее время. Достаточно сказать, что шоу взлетело на первые строчки в топе самых просматриваемых в 90 странах мира, в том числе в США и Великобритании. Как правило, на официальном сайте стримингового сервиса можно найти сериалы в официальной озвучке для разных стран, однако долгое время российским зрителям были доступны только субтитры. По всей вероятности, в Netflix не предвидели такого успеха «Игры в кальмара», а потому решили не вкладывать средства в озвучку на разных языках.