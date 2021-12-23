Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему у «Игры в кальмара» нет русской озвучки?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Дорама «Игра в кальмара», премьера которой состоялась в сентябре 2021 года, стала одним из самых популярных проектов Netflix за последнее время. Достаточно сказать, что шоу взлетело на первые строчки в топе самых просматриваемых в 90 странах мира, в том числе в США и Великобритании. Как правило, на официальном сайте стримингового сервиса можно найти сериалы в официальной озвучке для разных стран, однако долгое время российским зрителям были доступны только субтитры. По всей вероятности, в Netflix не предвидели такого успеха «Игры в кальмара», а потому решили не вкладывать средства в озвучку на разных языках.

Только в декабре 2021 года, спустя три месяца после премьеры, дорама получила официальный дубляж на русский язык от студии «Пифагор».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
