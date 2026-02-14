Оповещения от Киноафиши
Почему сериал «Повелитель мух» так называется?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 февраля 2026 Дата обновления ответа: 14 февраля 2026

«Повелитель мух» — британский драматический мини-сериал, премьера которого состоялась 8 февраля 2026 года. Шоу представляет собой экранизацию одноименного классического романа Уильяма Голдинга. Книга вышла в свет в 1954 году.

Почему произведение так называются?

Название «Повелитель мух» является буквальным переводом с древнееврейского имени языческого бога — Бааль зевув, чье имя (Вельзевул) в христианстве стало ассоциироваться с дьяволом. Название для романа Голдингу подсказал великий поэт Томас Стернз Элиот. Повелителем мух Голдинг называет голову убитой свиньи, насаженную охотниками Джека на кол после одной из удачных охот.

О чем сериал

Действие разворачивается в начале 1950-х годов. По сюжету группа английских школьников выживает в авиакатастрофе и оказывается на необитаемом тропическом острове в Тихом океане. Мальчик по имени Ральф пытается стать лидером группы. С помощью интеллигентного Пигги он надеется найти выход из ужасной ситуации. С этим не согласен Джек, который тоже вступает в борьбу за власть.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Повелитель мух
Повелитель мух драма, триллер
2026, Великобритания
0.0
