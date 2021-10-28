Почему сериал называется «Игра в кальмара»?

Сериал «Игра в кальмара» назван в честь популярной в Южной Корее в 1970-х и 1980-х годах детской игры «Кальмар». Именно эта игра становится ключевой в сюжете сериала, герои которого соревнуются в таинственном турнире на выживание. Создателю сериала показалось интересным, как детская игра, где состязательность не имеет особого значения, превращается в экстремальное соревнование, где на кону стоят жизни людей. Хван считал эту игру самой физически агрессивной из тех, в которые он играл, будучи ребенком.
Режиссер считает, что игра «Кальмар» отражает сегодняшнее общество, основанное на конкуренции.
Авторизация по e-mail