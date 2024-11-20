Меню
Почему сериал "Макрон" так называется?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Комедия «Макрон» от ТНТ — новый сериал, который, вопреки названию, не имеет ничего общего с политикой. Идея названия вдохновлена историей реальной пары — французского президента Эммануэля Макрона и его жены Брижит, которая старше него на 24 года.

Сюжет вращается вокруг 23-летнего Андрея, который возвращается из Москвы в родной городок в Архангельской области, чтобы представить свою возлюбленную Вику родителям. Вика — его начальница, и их служебный роман превратился в серьёзные отношения, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. Однако такие новости приводят родню в шок: «У нас в семье появился свой Макрон!» Мать Андрея решает избавиться от Вики любыми способами — уговорами, хитростями и даже обращением к мистическим силам. Тем временем ситуация накаляется: бывшая девушка Андрея начинает бороться за его возвращение, а отец этой самой бывшей неожиданно влюбляется в Вику и всерьёз собирается на ней жениться. Ждёт ли героев хэппи-энд в этом любовном хаосе?

