Почему сериал "Алиса в Пограничье" так называется?

"Алиса в Пограничье" — японский сериал, ставший хитом на платформе Netflix. Название сериала отсылает к "Алисе в Стране Чудес". Для того чтобы понять имена некоторых персонажей, нужно знать японский язык. Например, Ryohei Arisu — это "Алиса", а Yuzuha Usagi — "Белый Кролик".



Главный герой, молодой безработный геймер Рёхэй Арису, после ссоры с отцом и старшим братом уходит из дома. Он встречает своих двоих друзей — одного, который прогуливает работу, и другого, которого уволили, — в районе Сибуя. Там они становятся свидетелями странного салюта в небе, после чего их накрывает новая реальность. Трио оказывается в пустом Токио и вскоре понимает, что им предстоит участвовать в жестоких играх на выживание. Победители получают визы на несколько дней, а проигравшие, те, кто выходит из игры или отказывается продолжать, немедленно погибают, попадая под небесный лазер.