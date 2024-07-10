Меню
Почему поменяли актрису в сериале «Дом Дракона»?

Олег Скрынько 10 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Действие первого сезона фэнтезийного сериала «Дом Дракона» охватывает несколько десятилетий, поэтому по ходу истории происходит три скачка во времени. Поскольку ряд персонажей существенно взрослеет за эти отрезки времени, создатели шоу решили задействовать разных актеров. Так, юных Рейниру Таргариен и Алисент Хайтауэр сыграли Милли Олкок и Эмили Кэри соответственно. Повзрослевших главных героинь играют Эмма Д’Арси (Рейнира) и Оливия Кук (Алисент). По той же причине в роли ряда других действующих лиц тоже появляются разные актеры: Эймонд Таргариен (Лео Эштон, Юэн Митчелл), Эйгон Таргариен (Тай Теннант, Том Глинн-Карни), Хелейна Таргариен (Эви Аллен, Фиа Сабан), Джекейрис Веларион (Лео Харт, Гарри Коллетт), Люцерис Веларион (Харви Адлер, Эллиот Грихо), Бейла Таргариен (Шэйни Сметерст, Бетани Антония), Рейна Таргариен (Ева Оссей-Гернинг, Фиби Кэмпбелл), Лейнор Веларион (Мэттью Карвер, Тео Нэйт, Джон Макмиллан), Лейна Веларион (Нова Фуэллис-Мосе, Саванна Штейн, Нанна Блонделл).

