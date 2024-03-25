Почему поменяли актера в сериале "Клюквенный щербет"?

Наш ответ:

Актер Сеттер Танрыоген навсегда покинул сериал «Клюквенный Щербет» из-за инсульта. Изначально предполагалось, что звезда турецкой мелодрамы вернется в каст после выздоровления, однако восстановление затянулось, поэтому Танрыогена было решено заменить на другого исполнителя. Начиная с 53 эпизода Апо будет играть Ахмет Мюмтаз Тайлан.



По сюжету молодая девушка Доа, которая выросла без отца, заканчивает университет и мечтает стать стоматологом. Однако ее жизнь переворачивается с появлением в ней Фатиха — молодого человека с тихим характером. Они быстро влюбляются и принимают решение о браке. Однако Фатих вырос в консервативной семье, в то время как мать Доа является прогрессивной и стремится контролировать жизнь дочери. Смогут ли герои найти счастье и примирить своих близких? Узнать об этом зрителям предстоит в ближайших сериях.