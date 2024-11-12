Меню
Почему одну и героинь сериала «Лидия и Ландыш» зовут Ландыш?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Лидия и Ландыш» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 28 октября 2024 года. В название вынесены имена двух главных героинь. Лидия Звонарева — медсестра, которую зажиточная пара нанимает для ухода за своей больной дочерью по имени Ландыш. Сюжетного основания тому, что Ландыш получила такое экзотическое имя, в сериале нет. Возможно, авторы проекта решили так назвать свою героиню из соображений благозвучности — «Ландыш» отлично сочетается в заголовке с «Лидией».

Ландыш — девушка со слабым здоровьем. Из-за этого она была вынуждена всю жизнь провести дома в тепличных условиях под опекой любящих родителей. Благодаря тщательному уходу и присмотру Ландыш физически окрепла, но жизнь вне социума негативно повлияла на ее характер.

 

