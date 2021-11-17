Почему нельзя смотреть «Игру в кальмара»?

Меню
Елена Королева 17 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

За последние несколько недель восторженные отзывы и рекомендации телезрителей, посмотревших дораму «Игра в кальмара», сменились на предостережения и просьбы воздержаться от просмотра этого сериала. По мнению части аудитории, это может быть опасно, в особенности для детей, которые легко поддаются внешним влияниям. В чем же причина опасности «Игры в кальмара»? Прежде всего, это проявления жестокости, творящиеся на протяжении всего действия сериала. Персонажи регулярно стреляют друг в друга, режут ножами, а также разбиваются при падении с большой высоты и просто дерутся. Казалось бы, что из этого не видел современный зритель? Но истинная опасность сериала в том, что всю эту жестокость он преподносит как элемент детской игры, состязания, которая предполагает веселость.

Неудивительно, что после скандала в Екатеринбурге, когда школьники повторяли состязания из дорамы, «Игру в кальмара» предложили запретить на законодательном уровне.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
