Почему из сериала "Бесстыжие" ушла Фиона?

Наш ответ:

«Бесстыжие» - один из самых известных сериалов 21 века, покоривший сердца миллионов зрителей. Фиона - ключевая героиня комедии, вокруг которой выстраивался весь сюжет. Рассказываем, что же случилось с ней по сюжету.



С ранних лет Фиона самостоятельно вела домашнее хозяйство, а также занималась воспитанием своих младших братьев и сестер. Она тратила на свою неблагополучную семью все свои силы, жертвуя личными приоритетами. Из-за близких Фиона то и дело попадала в серьезные неприятности, но оставалась верной им до самого конца. В конце девятого сезона она наконец решила, что пора бы заняться собственной жизнью, после чего покинула семью. Актриса, исполнившая данную роль, объявила о своем уходе в августе 2018 года.