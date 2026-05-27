Почему "Импровизаторы" ушли с СТС?

«Импровизаторы» — одна из самых известных российских программ, которая начинала выходить на ТНТ, а затем перекочевала на СТС. Теперь же шоу выходит на НТВ. Разбираемся, что послужило причиной ухода комиков.

Что привело к уходу комиков на НТВ

«Импровизаторы» ушли с СТС из-за низких рейтингов, о чем сообщали представители канала. Из-за того, что проект показывал по вечерам стабильно низкие рейтинги (доли аудитории были ниже средних по каналу), телеканал решил не продлевать программу — съемки остановили, а шоу закрыли.



Однако творческая команда не распалась: ведущие и участники — Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко — не стали оставаться без работы. Они продолжили свою телевизионную карьеру уже на другом канале, перейдя на НТВ.

О чем шоу: