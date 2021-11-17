Почему «Игры в кальмара» нет на русском языке?

Наш ответ:

Когда новый сериал от Netflix «Игра в кальмара» приобрел немыслимую популярность по всему миру, многие российские телезрители приобрели платную подписку на эту платформу специально ради того, чтобы посмотреть нашумевшую дораму. Вскоре эти люди были разочарованы, ведь «Игра в кальмара» не была официально дублирована на русский язык: администрацией стриминга были добавлены лишь русские субтитры. Из причин, по которым это могло произойти, первой и наиболее очевидной является изначальное неверие хозяев платформы в успех сериала и нежелание тратить большие средства на его озвучание, ведь успех дорамы стал для них полной неожиданностью. Кроме того, их могли смутить враждебные высказывания, которые позволяли себе российские чиновники уже после успеха сериала.