Почему «Игру в кальмара» снимали 13 лет?

Наш ответ:

Говорить о том, что южнокорейский сериал снимали 13 лет, не совсем верно – съемки «Игры в кальмара» проходили с июня по октябрь 2020 года. Однако шоураннер и режиссер Хван Дон Хёк действительно завершил работу над сценарием еще в 2009 году и в течение долгого времени не мог найти продюсеров для проекта. Инвесторы считали «Игру в кальмара» странной и неприбыльной. Лишь в 2019 году стриминговый сервис Netflix, заинтересованный в производстве сериалов в разных регионах мира, проявил должное внимание к «Игре в кальмара». Осенью 2019 года началась разработка проекта, а летом 2020-го Хван Дон Хёк приступил к съемкам.