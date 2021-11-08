Меню
Почему «Игру в кальмара» нельзя смотреть детям?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 ноября 2021 Дата обновления ответа: 21 января 2025

На официальном сайте Netflix сериал «Игра в кальмара» имеет возрастную категорию «18+», согласно которой контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия. Несмотря на то что герои сериала проходят испытания, правила которых позаимствованы у реальных детских игр, шоу содержит немало сцен жестокости и насилия. Только в первом конкурсе «Тише едешь – дальше будешь» погибает большая часть игроков – и дальше градус «игры на выживание» будет только повышаться.

Разумеется, каждый родитель вправе сам решать, разрешать своему ребенку просмотр «Игры в кальмара» или нет, однако важно помнить о возрастной категории, присвоенной этому сериалу.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
O Янг-су
Oh Yeong-su
