Почему «Игру в кальмара» хотят запретить?

Наш ответ:

Дорама о смертельной «Игре в кальмара» приобрела невероятную известность по всему миру, став самым популярным сериалом в истории Netflix. Проблема в том, что, помимо взрослой аудитории, на которую он и ориентирован, сериал стали смотреть дети. Более того, некоторые из них начали повторять жестокие состязания из «Игры в кальмара», после чего их родители и педагоги забили тревогу. Когда в Екатеринбурге разгорелся скандал, связанный с сериалом, народный любимец и депутат Виталий Милонов в своей привычной манере высказался остро и резко, предложив вообще запретить это телешоу в России, а за его трансляции ввести уголовную ответственность. К счастью, власти редко прислушиваются к советам Милонова, поэтому его угроза вряд ли будет приведена в исполнение.