Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему «Игру в кальмара» хотят запретить?

Почему «Игру в кальмара» хотят запретить?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Дорама о смертельной «Игре в кальмара» приобрела невероятную известность по всему миру, став самым популярным сериалом в истории Netflix. Проблема в том, что, помимо взрослой аудитории, на которую он и ориентирован, сериал стали смотреть дети. Более того, некоторые из них начали повторять жестокие состязания из «Игры в кальмара», после чего их родители и педагоги забили тревогу. Когда в Екатеринбурге разгорелся скандал, связанный с сериалом, народный любимец и депутат Виталий Милонов в своей привычной манере высказался остро и резко, предложив вообще запретить это телешоу в России, а за его трансляции ввести уголовную ответственность. К счастью, власти редко прислушиваются к советам Милонова, поэтому его угроза вряд ли будет приведена в исполнение.

А вот будет ли «Игра в кальмара» транслироваться на русских телеканалах – покажет время.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше