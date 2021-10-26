Почему герой покрасил волосы в «Игре в кальмара»?

Меню
Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Поклонники сериала выдвигали немало теории о том, почему Сон Ги Хун в заключительном, девятом эпизоде покрасил волосы в красный цвет. Однако режиссер и шоураннер «Игры в кальмара» объяснил этот момент в одном из интервью. По словам Хвана Дон Хёка, неожиданный поступок героя – отражение того внутреннего гнева, который овладел им за время участия в соревнованиях. Хван Дон Хёк рассказал, что представил себя на месте персонажа и решил, что перекрасить волосы в яркий красный цвет было бы со стороны Сон Ги Хуна настоящим безумием.

В переломный момент сериала герой решается на этот шаг, чтобы выразить свою ярость.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
