Почему герой покрасил волосы в «Игре в кальмара»?

Поклонники сериала выдвигали немало теории о том, почему Сон Ги Хун в заключительном, девятом эпизоде покрасил волосы в красный цвет. Однако режиссер и шоураннер «Игры в кальмара» объяснил этот момент в одном из интервью. По словам Хвана Дон Хёка, неожиданный поступок героя – отражение того внутреннего гнева, который овладел им за время участия в соревнованиях. Хван Дон Хёк рассказал, что представил себя на месте персонажа и решил, что перекрасить волосы в яркий красный цвет было бы со стороны Сон Ги Хуна настоящим безумием.
В переломный момент сериала герой решается на этот шаг, чтобы выразить свою ярость.
