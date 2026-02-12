Почему Джейме Ланнистер из «Игры престолов» цареубийца?

Джейме Ланнистер из сериала «Игра престолов» получил прозвище «Цареубийца» за то, что во время восстания Роберта Баратеона лично убил короля Эйриса II Таргариена, известного как «Безумный король». Будучи членом Королевской гвардии, он нарушил священную клятву защищать монарха, вонзив меч ему в спину.

Подробности

Джейме убил Эйриса, чтобы предотвратить катастрофу, когда тот приказал сжечь весь город Королевскую Гавань с помощью «дикого огня», что спасло сотни тысяч жизней. Помимо убийства короля, Джейме нарушил обет гвардейца, что сделало его в глазах общества бесчестным человеком. Долгое время никто не знал истинных причин (приказа сжечь город), поэтому поступок считался предательством ради власти Лaннистеров. Хотя Джейме спас столицу, этот поступок запятнал его репутацию на всю жизнь.