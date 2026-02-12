Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему Джейме Ланнистер из «Игры престолов» цареубийца?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 февраля 2026 Дата обновления ответа: 12 февраля 2026

Джейме Ланнистер из сериала «Игра престолов» получил прозвище «Цареубийца» за то, что во время восстания Роберта Баратеона лично убил короля Эйриса II Таргариена, известного как «Безумный король». Будучи членом Королевской гвардии, он нарушил священную клятву защищать монарха, вонзив меч ему в спину.

Подробности

Джейме убил Эйриса, чтобы предотвратить катастрофу, когда тот приказал сжечь весь город Королевскую Гавань с помощью «дикого огня», что спасло сотни тысяч жизней. Помимо убийства короля, Джейме нарушил обет гвардейца, что сделало его в глазах общества бесчестным человеком. Долгое время никто не знал истинных причин (приказа сжечь город), поэтому поступок считался предательством ради власти Лaннистеров. Хотя Джейме спас столицу, этот поступок запятнал его репутацию на всю жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
