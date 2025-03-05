Меню
Почему Бурунов ушел из сериала "Ивановы-Ивановы"?

5 марта 2025
Наш ответ:

«Ивановы-Ивановы» — популярный российский комедийный сериал, который выходит в эфир на СТС. Одну из центральных ролей долгое время исполнял Сергей Бурунов, однако в шестом сезоне актер покинул проект. По сюжету его герой, Антон, вместе с женой Полиной уезжает в Италию, что стало неожиданностью для поклонников. Многие зрители сочли, что с уходом Бурунова сериал утратил значительную часть своего юмористического шарма. Официальная причина ухода актера не раскрывается.

Сюжет строится вокруг двух семей с одинаковой фамилией, которые однажды узнают, что в роддоме их детей перепутали. Одна семья живет в достатке, другая — в весьма скромных условиях. Как принять мысль, что сын, которого ты растил 16 лет, на самом деле не родной? А твой биологический ребенок воспитывался чужими людьми в богатстве и комфорте? Теперь им предстоит разобраться в запутанной ситуации и найти общий язык, несмотря на огромную разницу в образе жизни.

Ивановы-Ивановы
комедия, семейный
2017, Россия
