Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему Анастасия Цилимпоу ушла из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем»?

Почему Анастасия Цилимпоу ушла из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Гречанка Анастасия Цилимпоу, исполнившая в сериале роль юной Кёсем, покинула проект в связи с изменениями в образе главной героини. Дело в том, что резкая замена актеров для турецких сериалов – дело обыкновенное, создатели прибегают к этому приему, когда требуется показать значительные перемены в характере и положении персонажа. А поскольку на смену прежней, нежной и хрупкой Кёсем пришла новая, решительная и властная, было решено заменить Анастасию Цилимпоу на турчанку Берен Саат. Она воплотила на экране образ уверенной в себе, амбициозной управительницы гарема.

В дальнейшем образ Кёсем претерпел трансформацию в третий и последний раз – героиню в зрелости сыграла Нургюль Ешилчай.

 

Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
