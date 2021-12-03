Почему Анастасия Цилимпоу ушла из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем»?

Наш ответ:

Гречанка Анастасия Цилимпоу, исполнившая в сериале роль юной Кёсем, покинула проект в связи с изменениями в образе главной героини. Дело в том, что резкая замена актеров для турецких сериалов – дело обыкновенное, создатели прибегают к этому приему, когда требуется показать значительные перемены в характере и положении персонажа. А поскольку на смену прежней, нежной и хрупкой Кёсем пришла новая, решительная и властная, было решено заменить Анастасию Цилимпоу на турчанку Берен Саат. Она воплотила на экране образ уверенной в себе, амбициозной управительницы гарема.