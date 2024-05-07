Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему Алена не вышла замуж в сериале «Некрасивая подружка»?

Почему Алена не вышла замуж в сериале «Некрасивая подружка»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Алена Валюшкина является одной из ключевых действующих лиц детективно-мелодраматического сериала «Некрасивая подружка». Она работает оперативником, будучи коллегой Тони Остапчук. Сюжетная линия Алены тесно связана с мужчиной по имени Николай, с которой ее связывают романтические чувства. По ходу сериала дошло до того, что Коля был готов вступить с ней в брак, однако девушка отказалась и бросила возлюбленного, что стало сюрпризом для зрителей. В сезоне 21 дается ответ на эту загадку. Выясняется, что причиной столь странного поступка стало то, что Алену запугали и подвергли гипнозу. Коля же, чтобы забыть Алену, вступил в отношения с Ингой. После того, как она от него забеременела, они решили пожениться. Несмотря на это, очевидно, что подлинной любовью Коли является именно Алена. Возможно, они еще будут вместе, но это остается во власти сценаристов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Некрасивая подружка
Некрасивая подружка мелодрама, детектив
2019, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше