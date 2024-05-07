Почему Алена не вышла замуж в сериале «Некрасивая подружка»?

Наш ответ:

Алена Валюшкина является одной из ключевых действующих лиц детективно-мелодраматического сериала «Некрасивая подружка». Она работает оперативником, будучи коллегой Тони Остапчук. Сюжетная линия Алены тесно связана с мужчиной по имени Николай, с которой ее связывают романтические чувства. По ходу сериала дошло до того, что Коля был готов вступить с ней в брак, однако девушка отказалась и бросила возлюбленного, что стало сюрпризом для зрителей. В сезоне 21 дается ответ на эту загадку. Выясняется, что причиной столь странного поступка стало то, что Алену запугали и подвергли гипнозу. Коля же, чтобы забыть Алену, вступил в отношения с Ингой. После того, как она от него забеременела, они решили пожениться. Несмотря на это, очевидно, что подлинной любовью Коли является именно Алена. Возможно, они еще будут вместе, но это остается во власти сценаристов.