Почему 8-я серия «Игры в кальмара» короче?

Наш ответ:

Действительно, все эпизоды «Игры в кальмара» имеют примерно одинаковый хронометраж – около часа. Однако восьмая серия, озаглавленная «Фронтмен», длится всего 32 минуты. Действие этого эпизода вращается вокруг троих финалистов игры – Сон Ги Хуна, Кан Се Бек и Чхо Сан Воо. Во время роскошного ужина, устроенного для участников, Чхо убивает Кан, таким образом, двум оставшимся игрокам – Сан Воо и Ги Хуну – ничего не остается, как приступить к финальному испытанию. Также в этой серии зрители узнают лицо и имя фронтмена – им оказывается Ин Хо, пропавший брат полицейского. Восьмой эпизод шоу короче других потому, что он подготавливает почву для заключительного, девятого эпизода.