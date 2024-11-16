Меню
По какой книге снят сериал "Жить жизнь"?

Олег Скрынько 16 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Жить жизнь» снят по мотивам романа Анны Берсенева «Путеводная звезда». Произведение рассказывает историю героини, которая преодолевает сложные жизненные испытания, пытаясь обрести счастье и любовь, несмотря на трудности судьбы.

Сериал «Жить жизнь» — это драматическая история о любви, потерях и поиске себя. Главная героиня, Ольга, оказывается в сложной жизненной ситуации: её муж попадает в тюрьму, а она остаётся одна с маленьким сыном на руках. Чтобы справиться с трудностями, героиня устраивается на работу и пытается наладить жизнь. На этом пути она встречает новых людей, переживает предательства и узнаёт, что истинное счастье скрывается в неожиданных местах. Сюжет раскрывает сложные семейные отношения, силу материнской любви и стремление к светлому будущему, несмотря на удары судьбы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жить жизнь
Жить жизнь триллер
2023, Россия
0.0
