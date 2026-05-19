По какой книге снят сериал "Вне кампуса"?

«Вне кампуса» — громкая новинка весны 2026 года, в основе которой лежит не менее популярный литературный первоисточник. Рассказываем, что за книги послужили базисом для сюжета.

На чем основан сериал

Сериал «Вне кампуса» снят по книгах писательницы Эль Кеннеди с тем же названием.



Первая книга серии вышла в 2015 году и мгновенно стала хитом, особенно полюбившись фанатам young adult и любовных романов о спорте. В основе первого сезона сериала лежит именно эта книга — «Сделка». Всего в цикле пять романов, и каждый посвящён отдельной паре студентов Брайарского университета: «Сделка» (Ханна и Гаррет), «Ошибка» (Логан), «Счёт» (Дин), «Цель» (Такер) и «Наследие» (все пары спустя годы).



Авторы сериала решили сделать его антологией: каждый новый сезон будет экранизировать следующую книгу с новыми героями. Так что если первый сезон зашёл — впереди как минимум четыре продолжения. Точная дата их выхода, впрочем, до сих пор неизвестна.