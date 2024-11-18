По какой книге снят сериал "Противостояние"?

«Противостояние» — свежий российский детективный сериал, снятый и выпущенный на экраны в 2024 году. Он создан по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Это уже вторая экранизация популярной книги. Первая была выпущена еще во времена СССР и стала классикой отечественного кинематографа.
Сюжет нового сериала разворачивается вокруг полковника Костенко и его молодого помощника, лейтенанта Тадавы, которые отправляются в Магадан для расследования загадочного убийства. Детали преступления наводят их на мысль о связи с похожим делом, произошедшим в конце Великой Отечественной войны. Чтобы найти опасного рецидивиста, следователи вынуждены погружаться в события прошлого и соединять их с настоящим, чтобы выйти на след преступника.
Авторизация по e-mail