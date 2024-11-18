Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят сериал "Противостояние"?

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Противостояние» — свежий российский детективный сериал, снятый и выпущенный на экраны в 2024 году. Он создан по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Это уже вторая экранизация популярной книги. Первая была выпущена еще во времена СССР и стала классикой отечественного кинематографа.

Сюжет нового сериала разворачивается вокруг полковника Костенко и его молодого помощника, лейтенанта Тадавы, которые отправляются в Магадан для расследования загадочного убийства. Детали преступления наводят их на мысль о связи с похожим делом, произошедшим в конце Великой Отечественной войны. Чтобы найти опасного рецидивиста, следователи вынуждены погружаться в события прошлого и соединять их с настоящим, чтобы выйти на след преступника.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Противостояние
Противостояние детектив
2024, Россия
0.0
