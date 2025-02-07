По какой книге снят сериал "Первый номер"?

Наш ответ:

«Первый номер» - нашумевшая отечественная новинка, которая разделила публику из-за неоднозначного главного героя. В основе сериала лежит роман Сергея Минаева, а главный герой во многом списан с него самого, но в ироничном ключе.



Кратко о сюжете. Москва, 2022 год. Крупнейший глянцевый журнал покидает страну, а его акционеры в спешке пытаются спасти умирающее медиа. Идея перезапуска выглядит сомнительно: чёткого концепта нет, зато есть нелепое название «Джентльмен», явно подражающее западным трендам. Вдобавок издание остаётся без главного редактора, и экстренно требуется новый человек, способный за месяц подготовить первый номер. Им становится харизматичный, но опустившийся писатель, некогда автор бестселлера, погрязший в алкоголе и долгах. У него ужасная репутация, но один из акционеров настаивает на его назначении, убеждая, что нужен яркий лидер. Однако этот выбор — часть коварного плана, цель которого — привести журнал к провалу, а его владельца — к финансовой катастрофе.