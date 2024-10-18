Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят сериал «Наследники. Дар крови»?

По какой книге снят сериал «Наследники. Дар крови»?

Олег Скрынько 18 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Наследники. Дар крови» — российский фэнтезийный сериал, выходящий на телеканале СТС. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko. Этот проект не является экранизацией какого-либо литературного произведения. Над сценарием работали Вячеслав Неронский, Евгений Юранов, Александр Назаров и Андрей Гончаров. По словам авторов, они вдохновлялись серией фильмов об Индиане Джонсе.

Сериал представляет собой городское фэнтези о подростках, предназначенное для юношеской и семейной аудитории. По сюжету могущественный колдун жертвует собой за союз с людьми. У него остаются три дочери-чародейки — Вера, Надежда и Любовь. Надежда надменно относится к обычным людям, поэтому маги ополчаются против нее. Девушке приходит на помощь хирург Роман. Она влюбляется в него и в дальнейшем рожает троих детей. Однако в конце концов Надежду выслеживают и убивают. Роману удается спасти детей и утаить от них правду. Через семь лет дает о себе знать безжалостная сестра Надежды, которая стремится отобрать волшебные способности у племянников.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Наследники. Дар крови
Наследники. Дар крови фэнтези
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ольга Череповская 15 марта 2025, 00:59
Лучше во втором сезоне вдохновятся книгами Гаглоева Зерцалия наследники и Зерцалия, вот где можно снять фильмец🎋
15 марта 2025, 00:59 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше