По какой книге снят сериал «Наследники. Дар крови»?

«Наследники. Дар крови» — российский фэнтезийный сериал, выходящий на телеканале СТС. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko. Этот проект не является экранизацией какого-либо литературного произведения. Над сценарием работали Вячеслав Неронский, Евгений Юранов, Александр Назаров и Андрей Гончаров. По словам авторов, они вдохновлялись серией фильмов об Индиане Джонсе.



Сериал представляет собой городское фэнтези о подростках, предназначенное для юношеской и семейной аудитории. По сюжету могущественный колдун жертвует собой за союз с людьми. У него остаются три дочери-чародейки — Вера, Надежда и Любовь. Надежда надменно относится к обычным людям, поэтому маги ополчаются против нее. Девушке приходит на помощь хирург Роман. Она влюбляется в него и в дальнейшем рожает троих детей. Однако в конце концов Надежду выслеживают и убивают. Роману удается спасти детей и утаить от них правду. Через семь лет дает о себе знать безжалостная сестра Надежды, которая стремится отобрать волшебные способности у племянников.