Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят сериал "Извне"?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Популярный американский сериал "Извне" (From) не основан на конкретной книге, а является оригинальной историей, созданной Джоном Гриффином.

Сюжет разворачивается в загадочном городе, из которого невозможно выбраться. Каждый, кто попадает сюда, оказывается пленником странных правил: нельзя выходить из дома после заката, иначе смертельные существа, таящиеся в темноте, найдут свою жертву. Жители города пытаются выжить, одновременно разгадывая тайны места, которое нарушает привычные законы реальности. Их жизнь превращается в борьбу за выживание, где прошлое каждого может оказаться ключом к спасению или окончательной гибели. Сериал сочетает элементы мистики, драмы и хоррора, раскрывая, что не только монстры, но и сами люди могут быть источником угрозы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
9.0
