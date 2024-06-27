Меню
По какой книге снят сериал "Два берега"?

Олег Скрынько 27 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Два берега" — отечественный сериал 2023 года, который уже завоевал сердца многих российских зрителей. Оригинальный сценарий, разработанный Анастасией Волковой и Еленой Ласкаревой, не основан на литературном произведении.

Сюжет сериала рассказывает о двух семьях, Сколчиных и Ермаковых, живущих на противоположных берегах одной реки. Несмотря на разделяющее их расстояние, семьи поддерживают тесную дружбу. Однако внезапно страну охватывает революция, разделяя людей на два враждующих лагеря. Брат идет против брата, отстаивая свои права. Разлад в стране затрагивает и семьи Сколчиных и Ермаковых, порождая вражду между ними. В это время их дети, выросшие вместе и дружившие с детства, начинают влюбляться друг в друга. Их любовь сталкивается с множеством препятствий, так как их семьи стали идеологическими врагами. Молодые люди пытаются сохранить свои отношения, несмотря на противостояние родителей.

