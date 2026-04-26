Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят сериал «Дом Дракона»?

По какой книге снят сериал «Дом Дракона»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

«Дом Дракона» снят по книге «Пламя и кровь» (Fire & Blood) Джорджа Р. Р. Мартина, изданной в 2018 году.

Важно понимать: это не обычный роман, а вымышленная историческая хроника. Книга написана от лица мейстера Гильдейна и охватывает примерно 150 лет правления династии Таргариенов — от завоевания Вестероса Эйгоном до воцарения Эйгона III. Здесь нет диалогов и точки зрения конкретного героя — только пересказ событий из разных (и часто противоречивых) источников.

Сериал адаптирует конкретную часть книги — главы о правлении Визериса I и гражданской войне внутри дома Таргариенов, известной как Танец Драконов. Шоураннер Райан Кондал объяснял, что из-за формата книги-хроники создателям сериала приходилось самим выбирать, какую из версий событий показать, а что — додумать с нуля.

«Пламя и кровь» — это первый том из двух запланированных. Второй том, «Кровь и пламя» (Blood & Fire), Мартин обещает написать после завершения «Ветров зимы».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Россияне лишатся 6% ставки по семейной ипотеке: банки заставят платить больше даже по действующим кредитам
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше