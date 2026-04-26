По какой книге снят сериал «Дом Дракона»?

«Дом Дракона» снят по книге «Пламя и кровь» (Fire & Blood) Джорджа Р. Р. Мартина, изданной в 2018 году.

Важно понимать: это не обычный роман, а вымышленная историческая хроника. Книга написана от лица мейстера Гильдейна и охватывает примерно 150 лет правления династии Таргариенов — от завоевания Вестероса Эйгоном до воцарения Эйгона III. Здесь нет диалогов и точки зрения конкретного героя — только пересказ событий из разных (и часто противоречивых) источников.

Сериал адаптирует конкретную часть книги — главы о правлении Визериса I и гражданской войне внутри дома Таргариенов, известной как Танец Драконов. Шоураннер Райан Кондал объяснял, что из-за формата книги-хроники создателям сериала приходилось самим выбирать, какую из версий событий показать, а что — додумать с нуля.

«Пламя и кровь» — это первый том из двух запланированных. Второй том, «Кровь и пламя» (Blood & Fire), Мартин обещает написать после завершения «Ветров зимы».