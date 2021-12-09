По какой книге снят сериал «Анатомия сердца» (2021)?

Наш ответ:

Сериал снят по мотивам романа «Тетрада Фалло» питерского писателя Валерия Попова и общественного деятеля Александра Шмуклера. Литературный первоисточник получил свое название по медицинскому диагнозу. Тетрада Фалло – сложный порок сердца, при котором друг с другом сочетаются сразу четыре аномалии. Изначально сериал должен был носить такое же название, но впоследствии создатели остановились на варианте «Анатомия сердца». Медицина в сюжете как самого романа, так и его экранизации играет роль не менее важную, чем человеческие взаимоотношения. Исполнитель роли Воскресенского – Кирилл Гребенщиков ответственно подошел к роли и во время подготовки к съемкам консультировался у практикующих кардиологов.