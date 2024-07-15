Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге снят "Дом дракона"?

По какой книге снят "Дом дракона"?

Олег Скрынько 15 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Дом дракона" снят по книге Джорджа Р. Р. Мартина "Огонь и кровь" (англ. "Fire & Blood"). Эта книга представляет собой историческое повествование о династии Таргариенов, начиная с завоевания Вестероса Эйгоном Завоевателем и охватывая последующие события, вплоть до гражданской войны, известной как Танец Драконов. Книга служит подробным фоном для событий, разворачивающихся в сериале.

"Дом дракона" рассказывает историю дома Таргариенов, сосредотачиваясь на событиях, предшествующих "Игре престолов". Сюжет начинается с правления короля Визериса I Таргариена и охватывает период, известный как Танец Драконов, когда наследники династии вступают в гражданскую войну за Железный Трон. Основные темы включают борьбу за власть, семейные интриги, предательство и драконов. Сериал показывает, как амбиции и конфликты внутри семьи могут привести к масштабным последствиям для всего Вестероса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше