По какой книге снят "Дом дракона"?

Сериал "Дом дракона" снят по книге Джорджа Р. Р. Мартина "Огонь и кровь" (англ. "Fire & Blood"). Эта книга представляет собой историческое повествование о династии Таргариенов, начиная с завоевания Вестероса Эйгоном Завоевателем и охватывая последующие события, вплоть до гражданской войны, известной как Танец Драконов. Книга служит подробным фоном для событий, разворачивающихся в сериале.
"Дом дракона" рассказывает историю дома Таргариенов, сосредотачиваясь на событиях, предшествующих "Игре престолов". Сюжет начинается с правления короля Визериса I Таргариена и охватывает период, известный как Танец Драконов, когда наследники династии вступают в гражданскую войну за Железный Трон. Основные темы включают борьбу за власть, семейные интриги, предательство и драконов. Сериал показывает, как амбиции и конфликты внутри семьи могут привести к масштабным последствиям для всего Вестероса.
