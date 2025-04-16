Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы По какой книге сериал "Злые люди"?

По какой книге сериал "Злые люди"?

Олег Скрынько 16 апреля 2025 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

"Злые люди" - новый отечественный сериал, сразу же полюбившийся широкой аудитории. Он снят по книге Николая Свечина «Хроники сыска».

Напомним сюжет.1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главному событию года — масштабной ярмарке. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство — таинственным образом погиб один из самых влиятельных людей губернии, предводитель дворянства Нефедьев. За расследование берётся сыщик Алексей Лыков. Ведя запутанное дело, он сталкивается с силами, которые не поддаются логике и бросают вызов его разуму. Чтобы докопаться до правды и одолеть невидимого врага, Лыкову придётся пожертвовать всем: чувствами, репутацией и, возможно, собственной жизнью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Злые люди
Злые люди детектив, исторический, криминал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше