По какой книге сериал "Злые люди"?

"Злые люди" - новый отечественный сериал, сразу же полюбившийся широкой аудитории. Он снят по книге Николая Свечина «Хроники сыска».
Напомним сюжет.1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главному событию года — масштабной ярмарке. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство — таинственным образом погиб один из самых влиятельных людей губернии, предводитель дворянства Нефедьев. За расследование берётся сыщик Алексей Лыков. Ведя запутанное дело, он сталкивается с силами, которые не поддаются логике и бросают вызов его разуму. Чтобы докопаться до правды и одолеть невидимого врага, Лыкову придётся пожертвовать всем: чувствами, репутацией и, возможно, собственной жизнью.
