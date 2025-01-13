Меню
По какой книге сериал "Укрытие"?

По какой книге сериал "Укрытие"?

Олег Скрынько 13 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Укрытие» - научно-фантастический сериал AppleTV+, который продолжает радовать фанатов жанра неожиданными сюжетными поворотами. Хит стриминга основан на трилогии романов «Укрытие» («Иллюзия», «Смена», «Пыль»), написанных Хью Хауи.

В мрачном будущем шериф Холстон поддерживает порядок в огромном подземном бункере, уходящем на сотни этажей вглубь, где люди живут по строгим правилам, якобы защищающим их. Ресурсы ограничены, и пары могут завести ребёнка только с разрешения мэрии. Холстон и его жена Эллисон получают такое разрешение, действующее год, но все их попытки зачать ребёнка безуспешны. Эллисон начинает подозревать, что власти скрывают правду. В этом закрытом мире, официально равном для всех, давно сложились касты. Познакомившись с компьютерщиком Джорджем, Эллисон раскрывает мрачные тайны их общества.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Укрытие
Укрытие фантастика, драма
2023, США
9.0
