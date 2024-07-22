От кого дети Рейниры из "Дома дракона"?

Наш ответ:

В 114 году от З.Э. Рейнира из сериала "Дом дракона" вышла замуж за Лейнора Велариона, несмотря на его известную гомосексуальность. Септон Юстас утверждает, что их брачные отношения были редкими, но у Рейниры родилось трое сыновей: Джекейрис (114 г.), Люцерис (115 г.) и Джоффри (117 г.). Хотя официальные родители имели валирийскую внешность, сыновья были каштанововолосыми и кареглазыми, что породило слухи о том, что их истинным отцом был Харвин Стронг. Королева Алисента и ее дети открыто говорили об этом, пока король Визерис не запретил такие разговоры под угрозой удаления языка. Каждый из внуков короля получил драконье яйцо, и несмотря на сомнения, все яйца проклюнулись и появились драконы.



В 120 году от З.Э. Рейнира вышла замуж за своего дядю, принца Деймона Таргариена, и у них родилось трое детей: Эйгон (121 г.), Визерис (122 г.) и Висенья (129 г.). Двое старших сыновей имели валирийскую внешность, но яйцо Визериса так и не проклюнулось, а мертворожденная дочь Висенья, появившаяся после вестей о коронации Эйгона II, имела признаки вырождения. Оба выживших сына Рейниры стали королями на Железном троне.