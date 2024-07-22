Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы От кого дети Рейниры из "Дома дракона"?

От кого дети Рейниры из "Дома дракона"?

Олег Скрынько 22 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В 114 году от З.Э. Рейнира из сериала "Дом дракона" вышла замуж за Лейнора Велариона, несмотря на его известную гомосексуальность. Септон Юстас утверждает, что их брачные отношения были редкими, но у Рейниры родилось трое сыновей: Джекейрис (114 г.), Люцерис (115 г.) и Джоффри (117 г.). Хотя официальные родители имели валирийскую внешность, сыновья были каштанововолосыми и кареглазыми, что породило слухи о том, что их истинным отцом был Харвин Стронг. Королева Алисента и ее дети открыто говорили об этом, пока король Визерис не запретил такие разговоры под угрозой удаления языка. Каждый из внуков короля получил драконье яйцо, и несмотря на сомнения, все яйца проклюнулись и появились драконы.

В 120 году от З.Э. Рейнира вышла замуж за своего дядю, принца Деймона Таргариена, и у них родилось трое детей: Эйгон (121 г.), Визерис (122 г.) и Висенья (129 г.). Двое старших сыновей имели валирийскую внешность, но яйцо Визериса так и не проклюнулось, а мертворожденная дочь Висенья, появившаяся после вестей о коронации Эйгона II, имела признаки вырождения. Оба выживших сына Рейниры стали королями на Железном троне.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше