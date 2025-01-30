От чего умерла Хюррем в сериале "Великолепный век"?

Наш ответ:

Одна из самых драматичных сцен «Великолепного века» — смерть Хюррем-султан. Её болезнь окутана тайнами, а её мучения длятся несколько лет. В сериале не раскрывают точного диагноза, но показывают сильные боли в животе и язвы на теле.



Фанаты выдвигают несколько версий её болезни. Среди них — заболевания крови, рак или проблемы с лимфатической системой. Также существует теория об отравлении медленно действующим ядом, например, крокусом, который сложно обнаружить. Некоторые считают, что причина могла быть связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В XVI веке эффективного лечения не существовало, и даже лучшие лекари могли лишь временно облегчить её страдания, но не спасти жизнь.