От чего умерла Хюррем в сериале "Великолепный век"?

От чего умерла Хюррем в сериале "Великолепный век"?

Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Одна из самых драматичных сцен «Великолепного века» — смерть Хюррем-султан. Её болезнь окутана тайнами, а её мучения длятся несколько лет. В сериале не раскрывают точного диагноза, но показывают сильные боли в животе и язвы на теле.

Фанаты выдвигают несколько версий её болезни. Среди них — заболевания крови, рак или проблемы с лимфатической системой. Также существует теория об отравлении медленно действующим ядом, например, крокусом, который сложно обнаружить. Некоторые считают, что причина могла быть связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В XVI веке эффективного лечения не существовало, и даже лучшие лекари могли лишь временно облегчить её страдания, но не спасти жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великолепный век
Великолепный век драма, исторический
2011, Турция
0.0
