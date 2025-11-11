Основан ли на реальных событиях сериал "Как приручить лису"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 ноября 2025 Дата обновления ответа: 11 ноября 2025

«Как приручить лису» — триллер, премьера которого состоялась в 2025 году.

Нет, сам сюжет сериала о похищении и спасении главной героини не является прямой экранизацией реального события. Хотя в истории известны чудовищные преступления со схожими обстоятельствами, например, громкое дело Наташи Кампуш, похищенной в Австрии в 1998 году и проведшей восемь лет в заточении, создатели проекта подчеркивают, что их работа — это художественное произведение. Оно детально исследует психологию и механику подобных преступлений, но не воспроизводит конкретный случай.

Однако у сюжетной линии, связанной непосредственно с приручением лис, есть абсолютно реальный и научно подтвержденный прототип. Это знаменитый многолетний эксперимент советского генетика Дмитрия Беляева, который он начал в 1950-х годах в Новосибирске. Ученый занимался селекцией серебристо-черных лисиц, отбирая для разведения самых спокойных и дружелюбных особей. В результате ему удалось вывести уникальную популяцию ручных лис, которые виляли хвостами при виде человека и демонстрировали привязанность. Таким образом, история главного героя-ученого и его работы основана на настоящем научном открытии, а съемки в Новосибирске и его окрестностях добавляют повествованию исторической достоверности.

