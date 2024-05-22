Объясните простыми словами, что такое калимба?

Наш ответ:

Калимба — африканский музыкальный инструмент из класса ламеллафонов, который также называют щипковым язычковым идиофоном. Этот инструмент широко распространён в Центральной и Южной Африке, а также на Мадагаскаре. Для многих африканских народов калимба является неотъемлемой частью культуры и считается национальным инструментом.



Интересно, что в честь этого инструмента назван новый сериал от стримингового сервиса Okko, который стартует 16 мая 2024 года. В центре сюжета – профессор психиатрии Виктор Анатольевич Мещерский, который проводит необычный социальный эксперимент. В подвале загородного дома он собирает восемь человек — преступников и их жертв. Эксперимент, рассчитанный на две недели, призван предотвратить насилие благодаря браслетам с электрическими разрядами, которые надеты на участников. Ситуацию контролируют камеры видеонаблюдения, установленные по всему дому. Однако эксперимент неожиданно выходит из-под контроля.