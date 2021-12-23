Объяснено: чем закончился сериал «Игра в кальмара»?

Наш ответ:

В финальной серии дорамы «Игра в кальмара» главный герой, Сон Ги Хун, становится победителем и получает золотую карточку, на которой лежит денежный выигрыш. Однако, вернувшись домой и обнаружив, что его мать умерла, а бывшая жена и дочь улетели в США, герой впадает в депрессию. На протяжении года он живет своей привычной жизнью, перебиваясь случайными заработками и не притрагиваясь к выигранным деньгам. Встреча с создателем игры подталкивает Сон Ги Хуна к активным действиям: он снимает с карты деньги, забирает из детского дома брата Кан Сэ Бёк, отводит его к матери Чхо Сан Ву и отдает им половину своего выигрыша. Затем он отправляется в аэропорт, чтобы улететь в США к дочери, но по дороге видит, как прохожего вербуют для новых жестоких испытаний.