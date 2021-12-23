Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Объяснено: чем закончился сериал «Игра в кальмара»?

Объяснено: чем закончился сериал «Игра в кальмара»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В финальной серии дорамы «Игра в кальмара» главный герой, Сон Ги Хун, становится победителем и получает золотую карточку, на которой лежит денежный выигрыш. Однако, вернувшись домой и обнаружив, что его мать умерла, а бывшая жена и дочь улетели в США, герой впадает в депрессию. На протяжении года он живет своей привычной жизнью, перебиваясь случайными заработками и не притрагиваясь к выигранным деньгам. Встреча с создателем игры подталкивает Сон Ги Хуна к активным действиям: он снимает с карты деньги, забирает из детского дома брата Кан Сэ Бёк, отводит его к матери Чхо Сан Ву и отдает им половину своего выигрыша. Затем он отправляется в аэропорт, чтобы улететь в США к дочери, но по дороге видит, как прохожего вербуют для новых жестоких испытаний.

Герой решает остаться на родине, чтобы бороться против игры.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше