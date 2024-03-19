О чем шоу "Невеста. Экстра любовь"?

Наш ответ:

«Невеста. Экстра любовь» — новый мистический романтический проект, выходящий в эфир телеканала ТНТ. Главным героем шоу стал знаменитый провидец Константин Гецати, полюбившийся российской аудитории еще во время 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов».



На сей раз экстрасенс предстанет перед поклонниками в неожиданном амплуа – в качестве завидного жениха. Всегда сдержанный и галантный, тем не менее Гецати по еще не встретил настоящую любовь. Высокий и статный провидец, которого знает вся Россия, выберет избранницу среди 26 претенденток, согласившихся на участие в проекте. Уже после первой встречи герой реалити-шоу отберет 16 девушек, которые и поборются за его сердце. Искать свою любовь Гецати будет на загадочном и солнечном Морокко, откуда уедет в компании женщины, с которой возможно свяжет всю оставшуюся жизнь.