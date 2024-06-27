О чем шестой сезон «Реальных пацанов»?

Меню
Олег Скрынько 27 июня 2024
Наш ответ:

«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал, выходивший на телеканале ТНТ. Проект насчитывает десять сезонов, которые выходили с 2010-го по 2023 год. Шоу повествует о приключениях обыкновенного пермского парня Коляна и его друзей.

В шестом сезоне Колян предстает в качестве звезды всероссийского масштаба благодаря популярности сериала «Реальные пацаны». Проект также принес славу другим участникам проекта. Олеся Геннадьевна возвращается в Пермь и предлагает Коляну и его компании отправиться на гастроли. Колян соглашается. Во время турне главный герой и другие персонажи то и дело попадают в комичные и нелепые ситуации. Эдик и Маша снова становятся парой, Антоха пытается ухаживать за Олесей, но в итоге сходится с Наташей. Лера ждет второго ребенка от Коляна. Вышедшая по УДО Лиза бросает Базанова с их сыном Львом. Новой начальницей Ознобихина и Базанова становится экс-девушка Игоря Сергеевича.

